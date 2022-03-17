«Ордабасы» объявил о подписании белорусского нападающего Садовского

«Ордабасы» заключил трудовое соглашение с белорусским нападающим Всеволодом Садовским. ⠀ Всеволод выступал на родине за «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Динамо» (Брест).
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