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«Ордабасы» объявил о подписании белорусского нападающего Садовского

«Ордабасы» заключил трудовое соглашение с белорусским нападающим Всеволодом Садовским. ⠀ Всеволод выступал на родине за «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Динамо» (Брест).

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