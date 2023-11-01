Почему сон так необходим для полноценного здоровья – исследования

Достаточное количество сна необходимо для поддержания оптимального здоровья и хорошего самочувствия. Подобно физическим упражнениям и сбалансированному питанию, сон может предотвратить целый ряд проблем со здоровьем, включая болезни сердца и депрессию.
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