В России предлагают изменить закон о такси для сокращения оттока водителей

Опрос о проблемах, с которыми сталкиваются водители, был проведён в специально созданном чат-боте.Представители таксомоторных компаний и общественных организаций намерены обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям обеих палат парламента с просьбой пересмотреть ограничения, установленные в законе о такси.