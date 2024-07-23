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Царьград

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Guardian: В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с гражданами России в экипаже

Guardian: В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с гражданами России в экипаже

В результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia, в экипаж которого входили русские граждане, погибли 6 человек, еще семеро пропали без вести.

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Комментарии
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l
leonid
И никто не узнает где могилка твоя. Такова судьба матросов.
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