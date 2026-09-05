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Sei провела перестройку блокчейна в рамках проекта Giga

Sei провела перестройку блокчейна в рамках проекта Giga

Сеть Sei проводит глубокую перестройку своего блокчейна с амбициозной целью достичь 200 000 транзакций в секунду при финализации менее 400 мс.

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