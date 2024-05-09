Дептранс Москвы сообщил о нескольких ночных ДТП из-за непогоды

ДТП на Третьем транспортном кольце в районе Беговой. Обложка © Life.ru / Павел Баранов В Москве плохие погодные условия в ночь на 9 Мая стали причиной нескольких ДТП: на Московском скоростном диаметре (МСД), на внешней стороне 81-го километра МКАД и на Можайском шоссе.