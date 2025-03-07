Цены на отдых в Турции станут привлекательными для туристов из России

В 2019 году Россия установила рекорд по количеству туристов, побывавших в Турции.По мнению турецкого экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, к летнему сезону цены на отдых в Турции могут стать более привлекательными для туристов из России.
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