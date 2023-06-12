Компания Hofele улучшила внедорожник Mercedes G-Class 2023: он стал еще роскошнее

Изменения Mercedes G-Class 2023 произведены за счет улучшения стиля и производительности. Тюнинг-ателье Hofele представило свой последний шедевр — пакет Evolution, предназначенный для повышения производительности и эстетики легендарного Mercedes G-Class 2023.
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