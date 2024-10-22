Обнаружена связь между COVID и диабетом у детей

Исследователи из Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что дети в возрасте от 10 до 19 лет, перенесшие COVID-19, имеют более высокий риск развития диабета 2-го типа по сравнению с теми, кто переболел другими респираторными инфекциями.