Дефицит бензина, заниженные цены и неочевидный психологический момент

А что, как всегда власть, не предвидела такое положение с обеспечением нефтепродуктами?! Заранее нельзя было подготовится?!

Александр Александрович

Я так понял из написанного, что торговцы бензином бедные и несчастные, что им не дают получать сверхприбыли, а просто за прибыль они работать не хотят. Ну и разумеется "отсталый" Советский Союз сюда надо было приплести, чтобы выгодно выделить нынешний "передовой" капиталистический строй.