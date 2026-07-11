Был сейчас на заправке Татнефти. Мощные советские вибрации: вот как будто снова в 1991 год попал. Стоишь в очереди, еле движешься, мимо шустрят какие-то непонятные типы, которых подозреваешь в том, что они влезут вперёд тебя.
Дефицит бензина, заниженные цены и неочевидный психологический момент
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир семин
А что, как всегда власть, не предвидела такое положение с обеспечением нефтепродуктами?! Заранее нельзя было подготовится?!
Ответить
4 н.
ч
чак
Пора менять перчатки.
Ответить
4 н.
Александр Александрович
Я так понял из написанного, что торговцы бензином бедные и несчастные, что им не дают получать сверхприбыли, а просто за прибыль они работать не хотят. Ну и разумеется "отсталый" Советский Союз сюда надо было приплести, чтобы выгодно выделить нынешний "передовой" капиталистический строй.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии