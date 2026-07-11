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Дефицит бензина, заниженные цены и неочевидный психологический момент

Дефицит бензина, заниженные цены и неочевидный психологический момент

Был сейчас на заправке Татнефти. Мощные советские вибрации: вот как будто снова в 1991 год попал. Стоишь в очереди, еле движешься, мимо шустрят какие-то непонятные типы, которых подозреваешь в том, что они влезут вперёд тебя.

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Комментарии
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Владимир семин
А что, как всегда власть, не предвидела такое положение с обеспечением нефтепродуктами?! Заранее нельзя было подготовится?!
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4 н.
ч
чак
Пора менять перчатки.
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4 н.
Александр Александрович
Я так понял из написанного, что торговцы бензином бедные и несчастные, что им не дают получать сверхприбыли, а просто за прибыль они работать не хотят. Ну и разумеется &quot;отсталый&quot; Советский Союз сюда надо было приплести, чтобы выгодно выделить нынешний &quot;передовой&quot; капиталистический строй.
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4 н.