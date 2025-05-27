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Французский стартап Quandela запустил 12-кубитный квантовый компьютер с производительностью в 4000 раз быстрее предыдущей модели

Французский стартап Quandela запустил 12-кубитный квантовый компьютер с производительностью в 4000 раз быстрее предыдущей модели

Парижский квантовый стартап Quandela анонсировал выпуск 12-кубитного фотонного квантового компьютера Belenos, который, по заявлению компании, в 4000 раз производительнее предыдущей модели.

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