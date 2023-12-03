Сибирячка с детьми отказалась жить в Германии и получила паспорт РФ

В Новосибирске полицейские помогли семье из Германии получить гражданство РФ. Накануне в ГУ МВД России по региону поступило заявление от гражданки Германской Республики Ирины Викторовны, которая решила жить в России.
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