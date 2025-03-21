Театр абсурда
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Театр абсурда

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Угрозу проникновения в Россию боевиков под видом мигрантов приуменьшать нельзя

Угрозу проникновения в Россию боевиков под видом мигрантов приуменьшать нельзя

 Александр ШУСТОВ  Резкое обострение ситуации в Сирии, где наблюдается массовая гибель алавитов и христиан, заставляет обратить внимание на те риски, которые в связи с этим грозят России.

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