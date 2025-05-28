Прогноз погоды в Крыму на 28 мая ⛅️ В Симферополе +20 и пасмурно В Севастополе +19 и ясно В Евпатории +18 и ясно В Черноморском +19 и ясно В Джанкое +22 и пасмурно В Ялте +17 и ясно В Алуште +21 и небольшой дождь В Керчи +20 и облачно с прояснениями В Армянске +18 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +21 и небольшой дождь В Бахчисарае +20 и ясно В Феодосии +19 и облачно с прояснениями В Судаке +18 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.