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test mazurok

1 подписчик
Прогноз погоды в Крыму на 28 мая

Прогноз погоды в Крыму на 28 мая ⛅️ В Симферополе +20 и пасмурно В Севастополе +19 и ясно В Евпатории +18 и ясно В Черноморском +19 и ясно В Джанкое +22 и пасмурно В Ялте +17 и ясно В Алуште +21 и небольшой дождь В Керчи +20 и облачно с прояснениями В Армянске +18 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +21 и небольшой дождь В Бахчисарае +20 и ясно В Феодосии +19 и облачно с прояснениями В Судаке +18 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.

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