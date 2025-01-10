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Россия должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

Россия должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

Известный политолог Сергей Александрович Михеев в интервью изданию Украина.ру поделился мнением об итогах Специальной военной операции к концу 2024 и началу 2025 года: «Есть две тенденции.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Всё правильно,однажды создав её,мы потеряли Империю и Союз,а потому, всё должно возвратится домой, в древнюю  Киевскую Русь.Отрубив Змею Горынычу головы,дабы не повадно было охмуренным соседям лезть в чужой огород,со своим уставом.😱😎💪✍️👁️🤲🙏💥🪗🥁🪕🎺🎼
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Валерий Симоненко
Умницп! Толковый аналитик! Его бы слова да., нет, не Богу, а Путину в уши! Это же он у нас &quot;великий стратег&quot; и &quot;знаток&quot; всего и вся и праведней Иисуса. Михеев, конечно, отличный и реальный политолог, прочем не он один такой! Только через спесь и самомнение великое Путинское ни каких аргументов, ни каких авторитетов и ни каких фактов тоже..., он же &quot;гений&quot;.! И пока он будет, то так и будет, как есть сейчас. Что на СВО, что с мигрантами, что с экономикой... Так что, едем дальше. Куда? А вот ЭТО, кроме &quot;героического&quot; трёпа и конъюнктурных лозунгов, сказать не может , даже сам Путин. Впрочем он НИ КОГДА и ни о чём не говорит прямо, однозначно трактуемо. &quot;Уходит из под удара&quot;...
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