Россия должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

ВС

Валерий Симоненко

Умницп! Толковый аналитик! Его бы слова да., нет, не Богу, а Путину в уши! Это же он у нас "великий стратег" и "знаток" всего и вся и праведней Иисуса. Михеев, конечно, отличный и реальный политолог, прочем не он один такой! Только через спесь и самомнение великое Путинское ни каких аргументов, ни каких авторитетов и ни каких фактов тоже..., он же "гений".! И пока он будет, то так и будет, как есть сейчас. Что на СВО, что с мигрантами, что с экономикой... Так что, едем дальше. Куда? А вот ЭТО, кроме "героического" трёпа и конъюнктурных лозунгов, сказать не может , даже сам Путин. Впрочем он НИ КОГДА и ни о чём не говорит прямо, однозначно трактуемо. "Уходит из под удара"...