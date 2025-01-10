Известный политолог Сергей Александрович Михеев в интервью изданию Украина.ру поделился мнением об итогах Специальной военной операции к концу 2024 и началу 2025 года: «Есть две тенденции.
Россия должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США
Комментарии
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Геннадий Свешников
Всё правильно,однажды создав её,мы потеряли Империю и Союз,а потому, всё должно возвратится домой, в древнюю Киевскую Русь.Отрубив Змею Горынычу головы,дабы не повадно было охмуренным соседям лезть в чужой огород,со своим уставом.😱😎💪✍️👁️🤲🙏💥🪗🥁🪕🎺🎼
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20 час.
Андрей Тимохин
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18 час.
ВС
Валерий Симоненко
Умницп! Толковый аналитик! Его бы слова да., нет, не Богу, а Путину в уши! Это же он у нас "великий стратег" и "знаток" всего и вся и праведней Иисуса. Михеев, конечно, отличный и реальный политолог, прочем не он один такой! Только через спесь и самомнение великое Путинское ни каких аргументов, ни каких авторитетов и ни каких фактов тоже..., он же "гений".! И пока он будет, то так и будет, как есть сейчас. Что на СВО, что с мигрантами, что с экономикой... Так что, едем дальше. Куда? А вот ЭТО, кроме "героического" трёпа и конъюнктурных лозунгов, сказать не может , даже сам Путин. Впрочем он НИ КОГДА и ни о чём не говорит прямо, однозначно трактуемо. "Уходит из под удара"...
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8 час.
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