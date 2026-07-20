БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Eurasian Times: Россия нашла своим Су-57 неожиданное применение

Eurasian Times: Россия нашла своим Су-57 неожиданное применение

Уникальный локатор позволяет не рисковать истребителями пятого поколения, при этом решая важнейшие боевые задачи Алексей Песков На фото: истребитель Су-57 (Фото: Марина Лысцева/ТАСС) Российско-украинский конфликт длится уже пятый год, однако Москва лишь изредка применяет в боевых действиях свой самый современный истребитель Су-57.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Из пушки по комарам🥵
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3 н.
Maxim
Купить в Китае лицензионные Ан-2, там они - Y-5, поставить пулемёт на крышу, как в I -ю мировую, с приводом верёвкой от пилота, вот и всё..
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3 н.
Николай Денисов
И посадить в кабину тебя придурка- воюй!
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3 н.