Eurasian Times: Россия нашла своим Су-57 неожиданное применение

Уникальный локатор позволяет не рисковать истребителями пятого поколения, при этом решая важнейшие боевые задачи Алексей Песков На фото: истребитель Су-57 (Фото: Марина Лысцева/ТАСС) Российско-украинский конфликт длится уже пятый год, однако Москва лишь изредка применяет в боевых действиях свой самый современный истребитель Су-57.
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