Сколько регионы Центра тратят на борьбу с борщевиком: цифры и факты

Распространение борщевика Сосновского носит «эпидемический характер», считают ученые. Растение, некогда завезенное для нужд сельского хозяйства, вышло из-под контроля и несет угрозу здоровью людей и экосистемам.
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