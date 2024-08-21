Трамп: уровень преступности за время правления Байдена вышел из-под контроля

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, баллотирующийся на пост главы Белого дома от республиканцев, заявил, что уровень преступности в стране во время президентского срока демократа Джо Байдена вышел из-под контроля.
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