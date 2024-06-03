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Хозпостройки горели близ Алматы

Хозпостройки горели близ Алматы

В результате пожара никто не пострадал, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как отметили в ведомстве, в Карасайском районе произошло загорание кровли хозяйственных построек, на площади 264 квадратных метрах.

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