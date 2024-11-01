DM: в пострадавшей от ливней Испании люди опустошают затопленные магазины

В Испании после недавних наводнений начались массовые опустошения магазинов. Согласно сообщениям Daily Mail, валенсийская полиция уже задержала не менее 39 человек по подозрению в мародерстве, особенно активно это происходило в торговом центре Бонайре.
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