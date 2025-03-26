В Татарстане в рамках нацпроекта обновят более 21 км автодорог в Казанской агломерации

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации выполнят строительно-монтажные работы на 17 объектах общей протяженностью более 21 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии