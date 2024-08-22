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Священнику Винницкой епархии УПЦ грозит 8 лет с конфискацией за «кремлевские нарративы»

Священнику Винницкой епархии УПЦ грозит 8 лет с конфискацией за «кремлевские нарративы»

Пока Верховная Рада Украины приняла закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», при помощи которого украинские власти пытаются окончательно запретить и уничтожить Украинскую православную церковь, Служба безопасности Украины продолжает свою провокационную деятельность, обвиняя священников УПЦ то в диверсиях, то в государственной измене, то в межнациональной розни – то есть в том, чем на самом деле занимается украинская власть.

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