Священнику Винницкой епархии УПЦ грозит 8 лет с конфискацией за «кремлевские нарративы»

Пока Верховная Рада Украины приняла закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», при помощи которого украинские власти пытаются окончательно запретить и уничтожить Украинскую православную церковь, Служба безопасности Украины продолжает свою провокационную деятельность, обвиняя священников УПЦ то в диверсиях, то в государственной измене, то в межнациональной розни – то есть в том, чем на самом деле занимается украинская власть.