Полковник в отставке Матвийчук назвал самое мощное оружие в зоне СВО

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что ракеты «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр» являются одними из самых мощных видов оружия, которые применяют Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции, передает «Лента.
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