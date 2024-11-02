Полковник в отставке Матвийчук назвал самое мощное оружие в зоне СВО

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что ракеты «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр» являются одними из самых мощных видов оружия, которые применяют Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции, передает «Лента.