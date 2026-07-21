Индия: Продолжались спасательные операции: около восьми человек погибли, а еще 19 человек, большинство из которых предположительно были строителями, как опасались, оказались застрявшими в обломках строящегося туннеля в Самардунге или его окрестностях, округ Намчи, штат Сикким, с 20 июля после оползня, обрушившегося на этот район во время проливных дождей.
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