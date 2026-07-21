НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Индия: Продолжались спасательные операции: около восьми человек погибли, а еще 19 человек,...

Индия: Продолжались спасательные операции: около восьми человек погибли, а еще 19 человек, большинство из которых предположительно были строителями, как опасались, оказались застрявшими в обломках строящегося туннеля в Самардунге или его окрестностях, округ Намчи, штат Сикким, с 20 июля после оползня, обрушившегося на этот район во время проливных дождей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии