Французские энергетические компании призвали «немедленно» сократить потребление энергии

Федеральное агентство новостей / Римма В Французские энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergies заявили о необходимости ограничить потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов на фоне сокращения поставок российских энергоресурсов.
Федеральное агентство новостей / Римма В Французские энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergies заявили о необходимости ограничить потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов на фоне сокращения поставок российских энергоресурсов.
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