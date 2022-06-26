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Французские энергетические компании призвали «немедленно» сократить потребление энергии

Французские энергетические компании призвали «немедленно» сократить потребление энергии

Федеральное агентство новостей / Римма В Французские энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergies заявили о необходимости ограничить потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов на фоне сокращения поставок российских энергоресурсов.

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