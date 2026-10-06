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Во Франции учительские профсоюзы присоединились к митингу студентов – Bloomberg

Во Франции учительские профсоюзы присоединились к митингу студентов – Bloomberg

Во Франции сотни средних школ остались закрытыми, поскольку учительские профсоюзы официально присоединились к студенческому движению, которое требует увеличить финансирование системы образования.

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