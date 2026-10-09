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Нижегородская правда

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В Дзержинске подвели итоги модернизации систем водоснабжения и водоотведения

В Дзержинске подвели итоги модернизации систем водоснабжения и водоотведения

Дзержинск с рабочим визитом посетили представители Евразийского регионального Центра Нового Банка Развития (НБР) и Фонда инвестиционных и строительных проектов.

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