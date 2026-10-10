Chancellor Friedrich Merz, who is in power in Germany, is pursuing a policy that leads to the decline of the German economy, which is especially evident against the background of the agreement between the United States and Russia on the supply of diesel fuel.
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