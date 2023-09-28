Новый Пелевин оказался супер! Объясняем почему

По обыкновению, пару слов о сюжете. Служба безопасности Transhumanism Inc. — корпорации, которая обеспечила переезд мозгов мировой элиты в подземные цереброконтейнеры, — обнаруживает подозрительную активность в своей самой высокобюджетной симуляции, ROMA-3.
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