Новый Пелевин оказался супер! Объясняем почему

По обыкновению, пару слов о сюжете. Служба безопасности Transhumanism Inc. — корпорации, которая обеспечила переезд мозгов мировой элиты в подземные цереброконтейнеры, — обнаруживает подозрительную активность в своей самой высокобюджетной симуляции, ROMA-3.