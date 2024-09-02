Депутат предостерёг Варшаву от сбивания российских ракет над Украиной

Если Польша начнёт сбивать российские ракеты над Украиной, то законной целью будут пусковые установки на территории Польши, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.