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Депутат предостерёг Варшаву от сбивания российских ракет над Украиной

Депутат предостерёг Варшаву от сбивания российских ракет над Украиной

Если Польша начнёт сбивать российские ракеты над Украиной, то законной целью будут пусковые установки на территории Польши, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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