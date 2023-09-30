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Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на большую пенсию

Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на большую пенсию

В России самая большая пенсия у космонавтов, заслуженных летчиков и высокопоставленных госслужащих, однако есть еще одна категория работников, которые, выйдя на пенсию, могут претендовать на пособие, существенно превышающее средний доход россиян-пенсионеров.

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