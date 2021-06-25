Любопытно, однако

72 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Турчин
    "Я человек умеренно толерантный, и не призываю сжигать трансгендеров на кострах."А я в отличии от автора человек край...Как хорошо, что м...
  • Николай Зайчиков
    Все верно , флюгер . Был чекистом и коммунистом , стал никчемным обличителем СССРКак антикоммунист...
  • Александр Турчин
    А в столице давно были?Идешь по родной когда то столицы и аху....шь!!!Толи в аул толи в кишлак попал,везде громкая,на...Почему сокращение...

Добро пожаловать на помойку, или кушать подано

Добро пожаловать на помойку, или кушать подано

Василий Романенко В Советское время было много лозунгов. Они либо к чему-то призывали, либо что-то обещали.

Вернуться к статье
14815
Обсудить
Православный Коммунист Православный Коммунист
Алексей Плескач
Говновброс. Наглый, беспринципный. НО! К сожалению, подпитка и вода на мельницы этих вбрасывателей - имеются. Реальный минимум на питание в большинстве регионов - 15000 рублей. НА ПИТАНИЕ. Так что... А мешают - а кое-кого - кто мешал - уже сковырнули с руководства ЕР. Это - первое. Второе, третье и четвёртое - уверен - на подходе! Ибо надо. Иначе - реально получится социальный взрыв там и тогда, когда не ждали.
Православный Коммунист Православный Коммунист
да,к сожалению дыма без огня не бывает ...
Алексей Плескач
Вот сейчас Голиковой - ВСЕ видели - задача поставлена. Она НЕРВНИЧАЛА. Всё увидим! У Владимира Владимировича не забалуешь. Даже - как она. А она - ветеран ветеранов. Критикуема нещадно, но и хвалить - тоже её - ого за сколько - есть! Много, очень много полезного для Родины сделала. Оттого то - на неё нападок столько от разных. Пусть ОНИ докажут, что могут лучше. А пока - от них говновбросы, да мифология.
Православный Коммунист Православный Коммунист
НУ ОГОГО ЧТО хоть что-то назови ?
Алексей Плескач
А я ВАС имел в виду?!? Мда... Ну ничего же себе... То есть вы (!!!) честно подумали, что всё, что где-либо писали - тоже является мифологией и говновбросами?!? Мда............
сергей корякин
cука
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Предложить Голиковой прожить на 10000 руб в месяц.
Алексей Плескач
Уже был эксперимент. Уже БЫЛО такое от Путина. Однако, вредители внутри госаппарата и среди депутатов - тормозят любые реальные решения. Говновбросы такого толка, как от "автора" - частенько и от "альтернативных". И?!? ОНИ ЖЕ - чаще всего палки в колёса любых правильных решений в этом направлении и выступают! Ибо - реально против Путина, против Мишустина, но за - мелкую буржуазию (к которой частенько примазываются и крупные - например, хозяева крупных торговых сетей).
Багира
Автор, хорошо разбираешься в помойках, с надрывом таким пишешь... Чувствуется - о своем, о родном.😄😄😄
Vladimir Osheschko
Редиска ты, Багира! Хотел тебя послать, да вижу. ты уже там!
Константин Заболотный
Расскажи,расскажи,бродяга.Чей ты родом и откуда? С Незалежной что-ли? Бандеровец? Или просто гаунюк по состоянию души?
Григорий Кабохин
Вы правы, Багира уже давно там.
Григорий Кабохин
Вот Вы, Константин действительно гавнюк.
Константин Заболотный
Сынок!Хочешь увидеть гавнюка в полной красе?Плюнь на все дела-просто подойди у зеркалу...
Николай Юдин
слетайтесь говноеды вам дерьма подвезли
Татьяна Браун
Не стыдно вам? Прямо из-под носа комент увели.
Николай Юдин
Я дико извиняюсь
Лариса Бачевская
А если зарплата вам жить не позволит - так вы не живите, никто не неволит!
Юрий Ded
А зарплата то и как раз и показывает во сколько человек себя оценивает . Так что стоишь сам то и получаешь .
Pciha Ivanova
Гастробайтера наймут!
Григорий Кабохин
Лариса, Вы совсем без мозгов, такое пишите.
Юрий Ded
Работая на доставке по супермаркетам я ещё и не такое видел . Только вот есть одна поправочка - да там пенсионеры и малоимущие только не для себя гребут а на заках от лоточников и мелких магазинчиков . К стати там труд назделён не кто не возьмёт продукт который собирает другой по заказу . Так что не всё нак тут ахтор тут рисует .
Александр
Автор-брехло.
Алексей Плескач
Это бесспорно.
Алексей Плескач
Для минусовавшего - автор - киевский пропагандон.
Pciha Ivanova
Личность автора не важна! Важно - правду вещает!
Алексей Плескач
Ээх...
Александр Глущенко
)))) однако :) как некрасиво врать .. Пожилой человек , борцунья с опытом, такая "ЯБАТЬКА" и вдруг такой художественный свист ;) .. Что совсем дела плохие в белорусии ? Но ваш "ивансусанин" знает, куда ведёт вас ...
Григорий Кабохин
В Беларуси дела в норме, а вот в России дела хреновые, особенно для пенсионеров и рабочих.
Александр Глущенко
не примазывайся к России и россиянам.. Пжлст .. Дверь открыта в белорусию)) На закрытые заводы, на безработицу повальную , на цены много выше, чем в Москве)) и первым же караваном автобусов из бел. вернёшься в Россию. И будешь долго плеваться.. Но ты будешь первым из "россиян" решивших жить в сране ( не опечатка) .. нет.. " в соСиальном " не до гос-ве. Расскажу сейчас батракам , пусть поржут)))
Aнатолий Райков
https://youtu.be/bWOJrrz0nS0
Алексей Плескач
Котэ мои знакомые дамы оценили! Одобрили!!!
Aнатолий Райков
Спасибо. https://youtu.be/ESDDuL2HCMs
Ночной кошмар
Во первых, эти фотографии из "святых" 90-х годов, Во вторых, сведения о средних пенсиях лживы... В третьих, аффтор лжец и дерьмо помоечное... https://lenta.ru/news/2021/06/01/pens/
Григорий Кабохин
Ночной кошмар с дуба рухнул. Я каждый день наблюдаю, как люди в мусорных контейнерах роются. На нашем доме установлена видеосистема. Пенсия в 10 тыс.,конечно не средняя, но многие получают такую пенсию. А в третьих автор все правильно написал, а Вы и есть дерьмо помоечное.
Александр Глущенко
не правда!! Это ложь.. бессовестная ложь. Все малоимущие, минимальный доход которых исчисляется с 15 тыс. на каждого члена семьи , кто получает меньше, меньше не знаю кто и получает (?) те получают доплату через собес, им возвращают 50% ЖКХ.. Не звезди!
Ночной кошмар
Гриша, дерьмо помоечное, это ты. И не надо тут сказки рассказывать про очереди у мусорных баков и видеокамеры. Этовсё твои фантазии. У меня во дворе тоже мусорные баки стоят. Так в них заглядывет только моя соседка-пьяница, которая бутылки собирает и потом пропивает выручку. Остальные жильцы двух домов к бакам подходят только мусор выкинуть. Насёт аффтора - совравши в малом, он соврёт и в большом. Так что и ты, и аффтор, это настоящее дерьмо помоечное. Которое использует интернет, как помойку. А за враньё, тролль, ответишь перед законом.
Леонид Попивняк
Афтор - Вася Романенко - "хохлошумерский журналист"...))))))
Pciha Ivanova
Все это - мерзкий путинский режим!
Алексей Плескач
Оригинальная Гаечка, которую вы, мадам, воткнули в аватарку, была девушкой рукастой и доброй, а так же порядочной! Такие нашего Путина - очень уважают! Снимите! Не позорьте хорошего персонажа!
Loxxx
Имеет ли право рагуль жидобендеровец рупор Гандона Романенко про нас писать? Наковыряю фоток про их бомжей и помойки. https://gordonua.com/comments-user/105260.html
Ингерман Ланская
повод экс-совкам поистерить... над фотками хохлов
Лидия Сайгутина (Лукина)
Да, видимо все комментаторы, собравшиеся здесь, живут припеваючи или повизгивая от восторга....
Ночной кошмар
В всяком случае, они в помойках не роются, как ты.
Лидия Сайгутина (Лукина)
Мы с Вами встречались у помойки????
Ночной кошмар
Я на помойки не хожу. Потому что живу припеваючи, хотя и от восторга не визжу. Визжать по любому поводу, это удел женщин...)))
Лидия Сайгутина (Лукина)
Тогда чего же Вы мне тыкаете, как помойный бомж?
Ночной кошмар
А тыкаю я тебе, потому что ты не заслужила моего уважения, и считаю, что ты дерьмо помойное. Угомонись, старушка. Привыкла оскорблять других, только забыла правило бумеранга, чмо помойное.
Александр Глущенко
перед кончиной союза" 15 лет жили по талонам и партия решала сколько по талонам выдать мне мяса , масла...
Pciha Ivanova
Горби постарался! И мерзавца Ельцина привел.
Pciha Ivanova
А Ельцин за себя Путина поставил
Александр Глущенко
горбатый? ельцина?.. полная чушь..Горбатый оказался крайним и ельцин пришёл вопреки горбатому.. на смелых противоречиях обошёл горби. А вот Путин... Всё не так просто. Путин не пошёл по дороге протоптанной борькой. Это борьке сказали , что он устал и ему пора уходить .. Не забывайте откуда и из каких структур пришёл Путин.. За 20 лет Россия отдала общесоюзный долг , это тот долг , что отказались платить союзницы .. А нарядшись стали ждать ништяков с запада. А Россия работала и долг общесоюзный в 780 млрд дол. отдала и свой суверенный долг тоже выплатили отдельной статьёй. сеструхи же прожрав, просрав, разворовав и прое@ав все ,что досталось от некогда огромной страны, хотят опять взгромаздиться на шею России .. Идите лесом .
Григорий Кабохин
Александр, Путин, по Вашим словам, отдал долг в 780 млрд. Кому он отдал? А своему русскому народу он когда будет долги отдавать? 20 лет у власти, а в стране народ живёт все хуже и хуже. Только его друзья становятся миллиардерами.
Александр Глущенко
Отдала гос-во Россия и как это признано во всем Мире , Россия стала правоприемницей сссра. Все достижения в космосе, в оружии , в ракетостроении , в ледокольном флоте и атомной промышленности и т.д автоматом стали достижением России .. Не истери, вы ничего не изобрели и не разработали . Вам даже Россия и фирма с Мировым именем "Росатом" построила АЭС, не знаю только для чего она вам.. Кредит 10 млрд дол. так и не отдали, срок погашения прошёл в октябре 19 г.. Кто живёт хуже и хуже? Бульбаши? Само собой и будет только хужеть .. Они столкнулись с не выплатами , задержкой з/плат, пенсий.. как было в сссрах перед развалом. За Россию и россиян так жарко не переживай)) , а то инсульт получишь..
Ночной кошмар
Ну, это ещё вопрос, кто кого поставил.
Ночной кошмар
А тебе государство ничего не должно. И за весь народ не надо говорить. Это ты, тунеядец, живёшь всё хуже, а народ всё лучше и лучше...
Александр Глущенко
Pciha Ivanova
Простые люди могут только работать. Или не работать. Направить их энергию в полезное и экономически выгодное русло - прямая обязанность начальства. В данном случае - Путина! Иначе, на кой он нужен?
Юрий Ded
Чисто коммуняцкое рассуждение . Направить , дать пинка если не туда пошол . Деточка сначала слезь с горшка и сопельки вытри - почему так пишу - а просто взрослому уважающему себя и других человеку не к чести прятаться за картинками . Это удел малолеток .
Pciha Ivanova
Полагаете ваша небритая рожа на аватарке выглядит страшно солидно, Юра Мертвый? По нику вам бы больше череп подошел на аватарке!
Александр Глущенко
и ,как меня например, Путин может "направить ", если я частный предприниматель, а гос-во не вправе вмешиваться в мои коммерческие дела? Это положение закреплено в Конституции ! Частных предпринимателей в России порядка 15 млн. человек, ещё существует несколько разновидностей частного бизнеса, они держат сотрудников, за которых платят налог и зарплату им.. В белоруссии работают только те предприятия , где присутствует российский бизнес ( по той же схеме, как наш гуцериев у вас) . Вы опять спутали белорусские соСиализмы с российской действительностью. Например задумал я расширить гостиницу и нанял батраков и тоже им плачу зарплату и налог. на них , но некоторые просят не оформлять , но будет себе дороже. Это у вас великий кормчий , специалист по обосранным коровам , он же гениальный руками водитель, и просто папаКоли без устали "работает" и направляет куда-то туда. 🎼Заповедный напев, заповедная даль - Стаи шпрот и креветок, бананы, ликёры. Мне понятна твоя вековая печаль, Белорусское море, Белорусское море.
Григорий Кабохин
А у Вас, Юрий, чисто путиноинское рассуждение
Григорий Кабохин
Александр, а государство и не вмешивается в Ваши воровские (коммерческие) дела
Константин Заболотный
Старая примитивка что всегда во всём виноват Путин.На большее видать умишка не хатило...
Pciha Ivanova
Президент отвечает за все, что творится в его стране. Путин, конечно, просто "говорящая голова" и реальной власти, скорее всего, не имеет. Но, поскольку официально мы этого не знаем, то, по российский конституции по крайней мере, во всем, что творится в России виноват именно Путин!
Александр Глущенко
))) мало того, оно даёт нам кредиты)) Ты учи , что и как.. скоро пригодится ;)
Александр Глущенко
ты читать -то умеешь ? Или генетический пробел не даёт понять о чём говорит автор?
Александр Глущенко
ага.. точно так.. Только государство ещё нам продаёт акции "Газпрома" и "Роснефти".. Кому не хватает)) можно вообще не работать
Ночной кошмар
Тебе и задницу подтирать Путин должен, и с ложечки кормить? А ты будешь только слюни пускать от удовольствия и в куклы играть?
Ночной кошмар
А у тебя чисто байденоидное рассуждение... параноик ты наш...
Константин Заболотный
Милок! Если у тебя есть мозг в черепушке, а не в "нижних полушариях" и желание применять свои способности на деле ( а не просто 3,14zдеть и ныть в тряпочку) то заработать можно всегда,только если работать, а не изображать её видимость.Очевидно в том,что ты здесь плаксиво ноешь,пытаясь подвести теоретическую базу под бездельников,которые желают получать много не за конечные результат труда, а просто за выход на рабочее место, тоже виноват Путин... Ты собсем Д*Эбилл или прикидываешься???
Людмила Анисина
главное,чтобы не было " голов фальсификаторов и врунов " типа Василий Романенко, Pcicha Ivanova .
Александр Глущенко
Pciha Ivanova
Статья показывает, что Путин перегнал народ России из очередей в продовольственные магазины к помойкам! А вот чиновников-депутатов, действительно, в автомобильные пробки (тех, кто без мигалки)!
Александр Глущенко
как это в традиции бульбашии и укрорейха всё ставить с ног на голову)) и, что удивительно , что вы плюсуете с "чуриловым" друг друга, хотя оба не имеете к России никакого отношения)) Если в белорусии при ваших ценах и при ваших зарплатах ещё не ходят по помойкам, хотя откуда это видно, что это не белорусия или украДина заснята )) Но не Россия точно. :) Знаю одного чЫпалину, так когда оно едет по минску , в любую из своих 18 резиденций, так вообще дорога перекрыта и на ней никого нет. И летит гордая белоруская птица --дятел , с парком своих люксовых автомобилей по "автобану" , а бульбенята из кустов смотрят , утирая умилительный слёзы.
Pciha Ivanova
На заднем плане помойки на фотке в статье доска объявлений. Они с трудом читаемы. Из них видно, это русский город.
Александр Глущенко
датычё?? Высер не зачёт! потому, что и на украине и в белорусии говорят и пишут по русски))
Томара Тычкова
Романенко, если будешь писать такие позорные, лживые статейки, то и 10000 к пенсии не заработаешь. Работай честно, не пакости людям и будет тебе пенсия 20000 по крайней мере. Что-то я на помойке не вижу пенсионеров, бывает, что парочка бомжат туда заглянут, собирают эти металлические баночки из-под пива, а объедки достаются только воронам и голубям, а то и чайки стали сюда прилетать, даже собаки и кошки кормятся где-то в другом месте.
Pciha Ivanova
Романенко, слушайся Томару Тычкову, она тебя ж@пу лизать научит, и покажет - кому! И будет тебе счастье и большая пенсия!
Григорий Кабохин
Тамара, у Вас, плохо со зрением коль Вы не видите людей на помойках.
Александр Глущенко
Тамара Тычкова , не обращайте внимание на двух "человек" которые от зависти ко всему российскому готовы ввязаться в сколоку, и самое смешное , что "переживают " люди из белорусии и нам рассказывают , как мы плохо живём, что их совершенно не касается.
Ночной кошмар
А ты жопы лизать уже научилась, по всему видно. В СССР училась?
Александр Глущенко
а фото конкретно из 90-х , сейчас на укрОдине то же самое.. Ещё в 17 г ООН "признало молдову, белоруссию и украину--самыми бедными странами европы.
Александр Глущенко
Pciha Ivanova
Самую злую войну против России развязали её же чиновники! Прекратить её очень просто: Надо, чтоб чиновники НЕ воровали, НЕ злоупотребляли, НЕ брали взяток, НЕ пилили госсредства. Исчезнут "пьяные дети", наезды прокурорских любовниц на простых граждан, проезды с мигалками. И народ постепенно успокоится. И, дай Бог, будет жить нормально. А усилиями присутствующих здесь путинских холуев в России приближается новая социалистическая Революция! Она сметет и их, и путинский чиновничий феодальный режим.
Александр Глущенко
В России , как -нибудь сами разберёмся и без бульбашей. Примите совет.. Добрый совет)) Не пихайте мокрый пятак в дела России , особенно это касается сеструх--потаскух и проституток. У вас у самих , я думаю , найдутся дела))) И "олигарх" у вас один-единственный , больше вам не потянуть , ни ресурсов ,ни денег у вас нет... от слов совсем, вообще и ни яух.. Не подскажете, что стало с вашими "сахарными " директорами , которых так театрально развернул чЫпалина у самой границы? Испарились люди, что ли? Или по тихому перевели на другую работу? )) И вообще всех , как будто бы снятых шумно, под улюлюканье толпы , куда подевали? Я смотрю вы знаете больше нас и про любовниц знаете больше, чем сами россияне)) да и про всех остальных... В Китае каждые три месяца расстреливают взяточников и прочих вышедших из доверия , по 10-12 человек, а их меньше не становится, как-то так. Можете России не указывать , что и с кем надо сделать . Министр улюкаев сидит ( 8 лет) , губеры из субъектов федерации тоже шагают на зону дружными рядами , так Россия огромна, до всех очередь дойдёт. Или вы считаете своим долгом указать России на её "ошибки".. А почему батраки из бел-ии батрачат в России уже третью своей? Значит не уж плохо в России . Денег всё равно не дадим голодрацам и нищебродам.. Путин сказал на экономическом форуме, а туда едут ежегодно успешные страны ( не белорусия) и Россия заключает много миллиардные сделки "Никого больше кормить не будем. Не обязаны". чЫк-чЫрЫк это услышал и усвоил , ну , а вы, как скомандует чЫпалина, того курса и придерживаться будете. . Россия успешна, она не пересчитывает копейки в вашем тощем кармане. Свои рекомендации сверните в трубочку, дальше используйте на своё усмотрение.
Александр Глущенко
а, что ? народ бурлит? Народ в отпуска поехал и большим количеством .. Сам живу где отдыхающих много.. всё, как обычно. и почти все вакцинированные.. Не переживай за Путина)) У него рейтинг ниже 62% никогда не был.. Ничего и никто не сделает .. про это "сделает" уже 20 лет говорят, а вот чЫк-чЫрЫка смнли бы ещё в августе и на , что он способен видел весь Мир. Он ещё и на званивал каждые 10 мин.. Путину естественно ))) "Спаси , пАмАги" , "введи войска , вы нам обязаны"Путин же истерик.. Он сказал, что надо сделать и всё" пожинайте лавры..
Александр Глущенко
чё-то не замечаю "войну" и чиновников "развязавших "её.. И бульбенята работают в России на хозяина ( в России строй поменялся 30 лет назад, у нас нет гос.собственности, кроме ВПК и оборонки) и ни один ещё не съел батраков ни с белоруссии , ни украины, ни узбеков, ни тажиков , ни даже мольдован с бульгарками ))) Спроси у них , они тебе расскажут, а вот папаКоли обирает заплативших налог в России они ещё раз платят в белорусии, такого нет даже в воюющем Сомали. Так , что деревенский высер --не зачёт ;) :)
Александр Глущенко
В России не так, а когда в белорусии будет работа и человеческое отношение к народу, а не к исполкомовцам, милиции и прочей номенклатуре..
Александр Глущенко
народ -то помнить о 90-х.. и что можно было взять после сссров и горбатого с ельциным..и куда "мести"..
Александр Глущенко
Александр Глущенко
а вот это на стену повесь, особенно когда вспоминаешь о своей "экономике" и "промышленности".. И , что Россия из города Ярославля вам подарила автозавод и ещё очень чего.. И , как с Донбасса в 44 году снимали бригады строителей, что б вас восстановить и восстановить поголовье. Вы обязаны России по гроб жизни.
Александр Глущенко
эх.. зю ты, зю.. на тебя у бульбенят надежда была , ты продался Путину и "чиновникам . И народ поднять на восстание некому. И что характерно вчера отметил 77 день рождения, но на пенсию не собирается, ибо сторонник того , что "настоящий комунИЗД обязан умереть на посту, а не с ...эээ..." девками лёгкого поведения на мосту"
Александр Глущенко
можете меня не благодарить , достаточно будет сказать спасибо.
Александр Глущенко
https://www.youtube.com/watch?v=d4UrcyzwBIs Вот полюбуйтесь, как ваш пень колхозный мечтает..
Pciha Ivanova
Нормальная реакция на свинство фашиствующей Европы!
Александр Глущенко
:) ;) весёлое ты туловище , однако ;) :) Нет уж , живите одни и НАКОНЕЦ-ТО сами и , что не менее важно НА СВОИ. Когда за облачные долги отдадите? Скажите спасибо, что на нищету вашу , вам дали ( абсолютно бесплатно) вакцину вы только разливаете по ампулам. . А то бы мёрли , как в укрорейхе. Ещё в 17 году, ООН признало "молдавию, белорусию и украину - самыми бедными странами европы". Хотя в те времена украина жила богаче своих товарок по нищете.
Александр Глущенко
а, чего это сара и чурилов обошли плюсом своим статью про батрачку из бульболяндии в польше ? Неужели правда? Неужели ваши братья-ляхи могут так сделать? Раз так нище с Россией, пожалте в одно стадо с польшей)) А впрочем мы никого не зовём к себе, с собой.. У вас же в соСиализмах так хорошо, а Россия вам ЛЮТО завидует ;) .. Порка польскими легионерами белорусского крестьянина,1919—1921
Александр Глущенко
и обрати внимание.. На первом снимке на контейнерах написан номер телефона , а это Коломна, как настаивает автор, а написал шестизначный номер телефона )) хотя в Москве и области номера семизначные..

Картина дня

наверх