Добро пожаловать на помойку, или кушать подано

Любопытно, однакоБизнес и финансыДобро пожаловать на помойку, или кушать подано Василий Романенко В Советское время было много лозунгов. Они либо к чему-то призывали, либо что-то обещали.Вернуться к статье14815НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПравославный Коммунист Православный КоммунистАлексей ПлескачГовновброс. Наглый, беспринципный. НО! К сожалению, подпитка и вода на мельницы этих вбрасывателей - имеются. Реальный минимум на питание в большинстве регионов - 15000 рублей. НА ПИТАНИЕ. Так что... А мешают - а кое-кого - кто мешал - уже сковырнули с руководства ЕР. Это - первое. Второе, третье и четвёртое - уверен - на подходе! Ибо надо. Иначе - реально получится социальный взрыв там и тогда, когда не ждали.Православный Коммунист Православный Коммунистда,к сожалению дыма без огня не бывает ...Алексей ПлескачВот сейчас Голиковой - ВСЕ видели - задача поставлена. Она НЕРВНИЧАЛА. Всё увидим! У Владимира Владимировича не забалуешь. Даже - как она. А она - ветеран ветеранов. Критикуема нещадно, но и хвалить - тоже её - ого за сколько - есть! Много, очень много полезного для Родины сделала. Оттого то - на неё нападок столько от разных. Пусть ОНИ докажут, что могут лучше. А пока - от них говновбросы, да мифология.Православный Коммунист Православный КоммунистНУ ОГОГО ЧТО хоть что-то назови ?Алексей ПлескачА я ВАС имел в виду?!? Мда... Ну ничего же себе... То есть вы (!!!) честно подумали, что всё, что где-либо писали - тоже является мифологией и говновбросами?!? Мда............СКсергей корякинcукаАПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНПредложить Голиковой прожить на 10000 руб в месяц.Алексей ПлескачУже был эксперимент. Уже БЫЛО такое от Путина. Однако, вредители внутри госаппарата и среди депутатов - тормозят любые реальные решения. Говновбросы такого толка, как от "автора" - частенько и от "альтернативных". И?!? ОНИ ЖЕ - чаще всего палки в колёса любых правильных решений в этом направлении и выступают! Ибо - реально против Путина, против Мишустина, но за - мелкую буржуазию (к которой частенько примазываются и крупные - например, хозяева крупных торговых сетей).БагираАвтор, хорошо разбираешься в помойках, с надрывом таким пишешь... Чувствуется - о своем, о родном.😄😄😄Vladimir OsheschkoРедиска ты, Багира! Хотел тебя послать, да вижу. ты уже там!Константин ЗаболотныйРасскажи,расскажи,бродяга.Чей ты родом и откуда? С Незалежной что-ли? Бандеровец? Или просто гаунюк по состоянию души?Григорий КабохинВы правы, Багира уже давно там.Григорий КабохинВот Вы, Константин действительно гавнюк.Константин ЗаболотныйСынок!Хочешь увидеть гавнюка в полной красе?Плюнь на все дела-просто подойди у зеркалу...Николай Юдинслетайтесь говноеды вам дерьма подвезлиТатьяна БраунНе стыдно вам? Прямо из-под носа комент увели.Николай ЮдинЯ дико извиняюсьЛариса БачевскаяА если зарплата вам жить не позволит - так вы не живите, никто не неволит!Юрий DedА зарплата то и как раз и показывает во сколько человек себя оценивает . Так что стоишь сам то и получаешь .Pciha IvanovaГастробайтера наймут!Григорий КабохинЛариса, Вы совсем без мозгов, такое пишите.Юрий DedРаботая на доставке по супермаркетам я ещё и не такое видел . Только вот есть одна поправочка - да там пенсионеры и малоимущие только не для себя гребут а на заках от лоточников и мелких магазинчиков . К стати там труд назделён не кто не возьмёт продукт который собирает другой по заказу . Так что не всё нак тут ахтор тут рисует .АлександрАвтор-брехло.Алексей ПлескачЭто бесспорно.Алексей ПлескачДля минусовавшего - автор - киевский пропагандон.Pciha IvanovaЛичность автора не важна! Важно - правду вещает!Алексей ПлескачЭэх...Александр Глущенко)))) однако :) как некрасиво врать .. Пожилой человек , борцунья с опытом, такая "ЯБАТЬКА" и вдруг такой художественный свист ;) .. Что совсем дела плохие в белорусии ? Но ваш "ивансусанин" знает, куда ведёт вас ...Григорий КабохинВ Беларуси дела в норме, а вот в России дела хреновые, особенно для пенсионеров и рабочих.Александр Глущенконе примазывайся к России и россиянам.. Пжлст .. Дверь открыта в белорусию)) На закрытые заводы, на безработицу повальную , на цены много выше, чем в Москве)) и первым же караваном автобусов из бел. вернёшься в Россию. И будешь долго плеваться.. Но ты будешь первым из "россиян" решивших жить в сране ( не опечатка) .. нет.. " в соСиальном " не до гос-ве. Расскажу сейчас батракам , пусть поржут)))Aнатолий Райковhttps://youtu.be/bWOJrrz0nS0Алексей ПлескачКотэ мои знакомые дамы оценили! Одобрили!!!Aнатолий РайковСпасибо. https://youtu.be/ESDDuL2HCMsНочной кошмарВо первых, эти фотографии из "святых" 90-х годов, Во вторых, сведения о средних пенсиях лживы... В третьих, аффтор лжец и дерьмо помоечное... https://lenta.ru/news/2021/06/01/pens/Григорий КабохинНочной кошмар с дуба рухнул. Я каждый день наблюдаю, как люди в мусорных контейнерах роются. На нашем доме установлена видеосистема. Пенсия в 10 тыс.,конечно не средняя, но многие получают такую пенсию. А в третьих автор все правильно написал, а Вы и есть дерьмо помоечное.Александр Глущенконе правда!! Это ложь.. бессовестная ложь. Все малоимущие, минимальный доход которых исчисляется с 15 тыс. на каждого члена семьи , кто получает меньше, меньше не знаю кто и получает (?) те получают доплату через собес, им возвращают 50% ЖКХ.. Не звезди!Ночной кошмарГриша, дерьмо помоечное, это ты. И не надо тут сказки рассказывать про очереди у мусорных баков и видеокамеры. Этовсё твои фантазии. У меня во дворе тоже мусорные баки стоят. Так в них заглядывет только моя соседка-пьяница, которая бутылки собирает и потом пропивает выручку. Остальные жильцы двух домов к бакам подходят только мусор выкинуть. Насёт аффтора - совравши в малом, он соврёт и в большом. Так что и ты, и аффтор, это настоящее дерьмо помоечное. Которое использует интернет, как помойку. А за враньё, тролль, ответишь перед законом.Леонид ПопивнякАфтор - Вася Романенко - "хохлошумерский журналист"...))))))Pciha IvanovaВсе это - мерзкий путинский режим!Алексей ПлескачОригинальная Гаечка, которую вы, мадам, воткнули в аватарку, была девушкой рукастой и доброй, а так же порядочной! Такие нашего Путина - очень уважают! Снимите! Не позорьте хорошего персонажа!LoxxxИмеет ли право рагуль жидобендеровец рупор Гандона Романенко про нас писать? Наковыряю фоток про их бомжей и помойки. https://gordonua.com/comments-user/105260.htmlИнгерман Ланскаяповод экс-совкам поистерить... над фотками хохловЛидия Сайгутина (Лукина)Да, видимо все комментаторы, собравшиеся здесь, живут припеваючи или повизгивая от восторга....Ночной кошмарВ всяком случае, они в помойках не роются, как ты.Лидия Сайгутина (Лукина)Мы с Вами встречались у помойки????Ночной кошмарЯ на помойки не хожу. Потому что живу припеваючи, хотя и от восторга не визжу. Визжать по любому поводу, это удел женщин...)))Лидия Сайгутина (Лукина)Тогда чего же Вы мне тыкаете, как помойный бомж?Ночной кошмарА тыкаю я тебе, потому что ты не заслужила моего уважения, и считаю, что ты дерьмо помойное. Угомонись, старушка. Привыкла оскорблять других, только забыла правило бумеранга, чмо помойное.Александр Глущенкоперед кончиной союза" 15 лет жили по талонам и партия решала сколько по талонам выдать мне мяса , масла...Pciha IvanovaГорби постарался! И мерзавца Ельцина привел.Pciha IvanovaА Ельцин за себя Путина поставилАлександр Глущенкогорбатый? ельцина?.. полная чушь..Горбатый оказался крайним и ельцин пришёл вопреки горбатому.. на смелых противоречиях обошёл горби. А вот Путин... Всё не так просто. Путин не пошёл по дороге протоптанной борькой. Это борьке сказали , что он устал и ему пора уходить .. Не забывайте откуда и из каких структур пришёл Путин.. За 20 лет Россия отдала общесоюзный долг , это тот долг , что отказались платить союзницы .. А нарядшись стали ждать ништяков с запада. А Россия работала и долг общесоюзный в 780 млрд дол. отдала и свой суверенный долг тоже выплатили отдельной статьёй. сеструхи же прожрав, просрав, разворовав и прое@ав все ,что досталось от некогда огромной страны, хотят опять взгромаздиться на шею России .. Идите лесом .Григорий КабохинАлександр, Путин, по Вашим словам, отдал долг в 780 млрд. Кому он отдал? А своему русскому народу он когда будет долги отдавать? 20 лет у власти, а в стране народ живёт все хуже и хуже. Только его друзья становятся миллиардерами.Александр ГлущенкоОтдала гос-во Россия и как это признано во всем Мире , Россия стала правоприемницей сссра. Все достижения в космосе, в оружии , в ракетостроении , в ледокольном флоте и атомной промышленности и т.д автоматом стали достижением России .. Не истери, вы ничего не изобрели и не разработали . Вам даже Россия и фирма с Мировым именем "Росатом" построила АЭС, не знаю только для чего она вам.. Кредит 10 млрд дол. так и не отдали, срок погашения прошёл в октябре 19 г.. Кто живёт хуже и хуже? Бульбаши? Само собой и будет только хужеть .. Они столкнулись с не выплатами , задержкой з/плат, пенсий.. как было в сссрах перед развалом. За Россию и россиян так жарко не переживай)) , а то инсульт получишь..Ночной кошмарНу, это ещё вопрос, кто кого поставил.Ночной кошмарА тебе государство ничего не должно. И за весь народ не надо говорить. Это ты, тунеядец, живёшь всё хуже, а народ всё лучше и лучше...Александр ГлущенкоPciha IvanovaПростые люди могут только работать. Или не работать. Направить их энергию в полезное и экономически выгодное русло - прямая обязанность начальства. В данном случае - Путина! Иначе, на кой он нужен?Юрий DedЧисто коммуняцкое рассуждение . Направить , дать пинка если не туда пошол . Деточка сначала слезь с горшка и сопельки вытри - почему так пишу - а просто взрослому уважающему себя и других человеку не к чести прятаться за картинками . Это удел малолеток .Pciha IvanovaПолагаете ваша небритая рожа на аватарке выглядит страшно солидно, Юра Мертвый? По нику вам бы больше череп подошел на аватарке!Александр Глущенкои ,как меня например, Путин может "направить ", если я частный предприниматель, а гос-во не вправе вмешиваться в мои коммерческие дела? Это положение закреплено в Конституции ! Частных предпринимателей в России порядка 15 млн. человек, ещё существует несколько разновидностей частного бизнеса, они держат сотрудников, за которых платят налог и зарплату им.. В белоруссии работают только те предприятия , где присутствует российский бизнес ( по той же схеме, как наш гуцериев у вас) . Вы опять спутали белорусские соСиализмы с российской действительностью. Например задумал я расширить гостиницу и нанял батраков и тоже им плачу зарплату и налог. на них , но некоторые просят не оформлять , но будет себе дороже. Это у вас великий кормчий , специалист по обосранным коровам , он же гениальный руками водитель, и просто папаКоли без устали "работает" и направляет куда-то туда. 🎼Заповедный напев, заповедная даль - Стаи шпрот и креветок, бананы, ликёры. Мне понятна твоя вековая печаль, Белорусское море, Белорусское море.Григорий КабохинА у Вас, Юрий, чисто путиноинское рассуждениеГригорий КабохинАлександр, а государство и не вмешивается в Ваши воровские (коммерческие) делаКонстантин ЗаболотныйСтарая примитивка что всегда во всём виноват Путин.На большее видать умишка не хатило...Pciha IvanovaПрезидент отвечает за все, что творится в его стране. Путин, конечно, просто "говорящая голова" и реальной власти, скорее всего, не имеет. Но, поскольку официально мы этого не знаем, то, по российский конституции по крайней мере, во всем, что творится в России виноват именно Путин!Александр Глущенко))) мало того, оно даёт нам кредиты)) Ты учи , что и как.. скоро пригодится ;)Александр Глущенкоты читать -то умеешь ? Или генетический пробел не даёт понять о чём говорит автор?Александр Глущенкоага.. точно так.. Только государство ещё нам продаёт акции "Газпрома" и "Роснефти".. Кому не хватает)) можно вообще не работатьНочной кошмарТебе и задницу подтирать Путин должен, и с ложечки кормить? А ты будешь только слюни пускать от удовольствия и в куклы играть?Ночной кошмарА у тебя чисто байденоидное рассуждение... параноик ты наш...Константин ЗаболотныйМилок! Если у тебя есть мозг в черепушке, а не в "нижних полушариях" и желание применять свои способности на деле ( а не просто 3,14zдеть и ныть в тряпочку) то заработать можно всегда,только если работать, а не изображать её видимость.Очевидно в том,что ты здесь плаксиво ноешь,пытаясь подвести теоретическую базу под бездельников,которые желают получать много не за конечные результат труда, а просто за выход на рабочее место, тоже виноват Путин... Ты собсем Д*Эбилл или прикидываешься???Людмила Анисинаглавное,чтобы не было " голов фальсификаторов и врунов " типа Василий Романенко, Pcicha Ivanova .Александр ГлущенкоPciha IvanovaСтатья показывает, что Путин перегнал народ России из очередей в продовольственные магазины к помойкам! А вот чиновников-депутатов, действительно, в автомобильные пробки (тех, кто без мигалки)!Александр Глущенкокак это в традиции бульбашии и укрорейха всё ставить с ног на голову)) и, что удивительно , что вы плюсуете с "чуриловым" друг друга, хотя оба не имеете к России никакого отношения)) Если в белорусии при ваших ценах и при ваших зарплатах ещё не ходят по помойкам, хотя откуда это видно, что это не белорусия или украДина заснята )) Но не Россия точно. :) Знаю одного чЫпалину, так когда оно едет по минску , в любую из своих 18 резиденций, так вообще дорога перекрыта и на ней никого нет. И летит гордая белоруская птица --дятел , с парком своих люксовых автомобилей по "автобану" , а бульбенята из кустов смотрят , утирая умилительный слёзы.Pciha IvanovaНа заднем плане помойки на фотке в статье доска объявлений. Они с трудом читаемы. Из них видно, это русский город.Александр Глущенкодатычё?? Высер не зачёт! потому, что и на украине и в белорусии говорят и пишут по русски))Томара ТычковаРоманенко, если будешь писать такие позорные, лживые статейки, то и 10000 к пенсии не заработаешь. Работай честно, не пакости людям и будет тебе пенсия 20000 по крайней мере. Что-то я на помойке не вижу пенсионеров, бывает, что парочка бомжат туда заглянут, собирают эти металлические баночки из-под пива, а объедки достаются только воронам и голубям, а то и чайки стали сюда прилетать, даже собаки и кошки кормятся где-то в другом месте.Pciha IvanovaРоманенко, слушайся Томару Тычкову, она тебя ж@пу лизать научит, и покажет - кому! И будет тебе счастье и большая пенсия!Григорий КабохинТамара, у Вас, плохо со зрением коль Вы не видите людей на помойках.Александр ГлущенкоТамара Тычкова , не обращайте внимание на двух "человек" которые от зависти ко всему российскому готовы ввязаться в сколоку, и самое смешное , что "переживают " люди из белорусии и нам рассказывают , как мы плохо живём, что их совершенно не касается.Ночной кошмарА ты жопы лизать уже научилась, по всему видно. В СССР училась?Александр Глущенкоа фото конкретно из 90-х , сейчас на укрОдине то же самое.. Ещё в 17 г ООН "признало молдову, белоруссию и украину--самыми бедными странами европы.Александр ГлущенкоPciha IvanovaСамую злую войну против России развязали её же чиновники! Прекратить её очень просто: Надо, чтоб чиновники НЕ воровали, НЕ злоупотребляли, НЕ брали взяток, НЕ пилили госсредства. Исчезнут "пьяные дети", наезды прокурорских любовниц на простых граждан, проезды с мигалками. И народ постепенно успокоится. И, дай Бог, будет жить нормально. А усилиями присутствующих здесь путинских холуев в России приближается новая социалистическая Революция! Она сметет и их, и путинский чиновничий феодальный режим.Александр ГлущенкоВ России , как -нибудь сами разберёмся и без бульбашей. Примите совет.. Добрый совет)) Не пихайте мокрый пятак в дела России , особенно это касается сеструх--потаскух и проституток. У вас у самих , я думаю , найдутся дела))) И "олигарх" у вас один-единственный , больше вам не потянуть , ни ресурсов ,ни денег у вас нет... от слов совсем, вообще и ни яух.. Не подскажете, что стало с вашими "сахарными " директорами , которых так театрально развернул чЫпалина у самой границы? Испарились люди, что ли? Или по тихому перевели на другую работу? )) И вообще всех , как будто бы снятых шумно, под улюлюканье толпы , куда подевали? Я смотрю вы знаете больше нас и про любовниц знаете больше, чем сами россияне)) да и про всех остальных... В Китае каждые три месяца расстреливают взяточников и прочих вышедших из доверия , по 10-12 человек, а их меньше не становится, как-то так. Можете России не указывать , что и с кем надо сделать . Министр улюкаев сидит ( 8 лет) , губеры из субъектов федерации тоже шагают на зону дружными рядами , так Россия огромна, до всех очередь дойдёт. Или вы считаете своим долгом указать России на её "ошибки".. А почему батраки из бел-ии батрачат в России уже третью своей? Значит не уж плохо в России . Денег всё равно не дадим голодрацам и нищебродам.. Путин сказал на экономическом форуме, а туда едут ежегодно успешные страны ( не белорусия) и Россия заключает много миллиардные сделки "Никого больше кормить не будем. Не обязаны". чЫк-чЫрЫк это услышал и усвоил , ну , а вы, как скомандует чЫпалина, того курса и придерживаться будете. . Россия успешна, она не пересчитывает копейки в вашем тощем кармане. Свои рекомендации сверните в трубочку, дальше используйте на своё усмотрение.Александр Глущенкоа, что ? народ бурлит? Народ в отпуска поехал и большим количеством .. Сам живу где отдыхающих много.. всё, как обычно. и почти все вакцинированные.. Не переживай за Путина)) У него рейтинг ниже 62% никогда не был.. Ничего и никто не сделает .. про это "сделает" уже 20 лет говорят, а вот чЫк-чЫрЫка смнли бы ещё в августе и на , что он способен видел весь Мир. Он ещё и на званивал каждые 10 мин.. Путину естественно ))) "Спаси , пАмАги" , "введи войска , вы нам обязаны"Путин же истерик.. Он сказал, что надо сделать и всё" пожинайте лавры..Александр Глущенкочё-то не замечаю "войну" и чиновников "развязавших "её.. И бульбенята работают в России на хозяина ( в России строй поменялся 30 лет назад, у нас нет гос.собственности, кроме ВПК и оборонки) и ни один ещё не съел батраков ни с белоруссии , ни украины, ни узбеков, ни тажиков , ни даже мольдован с бульгарками ))) Спроси у них , они тебе расскажут, а вот папаКоли обирает заплативших налог в России они ещё раз платят в белорусии, такого нет даже в воюющем Сомали. Так , что деревенский высер --не зачёт ;) :)Александр ГлущенкоВ России не так, а когда в белорусии будет работа и человеческое отношение к народу, а не к исполкомовцам, милиции и прочей номенклатуре..Александр Глущенконарод -то помнить о 90-х.. и что можно было взять после сссров и горбатого с ельциным..и куда "мести"..Александр ГлущенкоАлександр Глущенкоа вот это на стену повесь, особенно когда вспоминаешь о своей "экономике" и "промышленности".. И , что Россия из города Ярославля вам подарила автозавод и ещё очень чего.. И , как с Донбасса в 44 году снимали бригады строителей, что б вас восстановить и восстановить поголовье. Вы обязаны России по гроб жизни.Александр Глущенкоэх.. зю ты, зю.. на тебя у бульбенят надежда была , ты продался Путину и "чиновникам . И народ поднять на восстание некому. И что характерно вчера отметил 77 день рождения, но на пенсию не собирается, ибо сторонник того , что "настоящий комунИЗД обязан умереть на посту, а не с ...эээ..." девками лёгкого поведения на мосту"Александр Глущенкоможете меня не благодарить , достаточно будет сказать спасибо.Александр Глущенкоhttps://www.youtube.com/watch?v=d4UrcyzwBIs Вот полюбуйтесь, как ваш пень колхозный мечтает..Pciha IvanovaНормальная реакция на свинство фашиствующей Европы!Александр Глущенко:) ;) весёлое ты туловище , однако ;) :) Нет уж , живите одни и НАКОНЕЦ-ТО сами и , что не менее важно НА СВОИ. Когда за облачные долги отдадите? Скажите спасибо, что на нищету вашу , вам дали ( абсолютно бесплатно) вакцину вы только разливаете по ампулам. . А то бы мёрли , как в укрорейхе. Ещё в 17 году, ООН признало "молдавию, белорусию и украину - самыми бедными странами европы". Хотя в те времена украина жила богаче своих товарок по нищете.Александр Глущенкоа, чего это сара и чурилов обошли плюсом своим статью про батрачку из бульболяндии в польше ? Неужели правда? Неужели ваши братья-ляхи могут так сделать? Раз так нище с Россией, пожалте в одно стадо с польшей)) А впрочем мы никого не зовём к себе, с собой.. У вас же в соСиализмах так хорошо, а Россия вам ЛЮТО завидует ;) .. Порка польскими легионерами белорусского крестьянина,1919—1921Александр Глущенкои обрати внимание.. На первом снимке на контейнерах написан номер телефона , а это Коломна, как настаивает автор, а написал шестизначный номер телефона )) хотя в Москве и области номера семизначные..Комментировать
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