На фасаде здания школы № 1208, расположенной на улице Зеленодольская, установили мемориальную доску в память о Николае Сонине — ветеране Великой Отечественной войны, выдающемся педагоге и первом директоре этого учебного заведения, передает пресс-служба Мосгорнаследия.