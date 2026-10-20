На фасаде здания школы № 1208, расположенной на улице Зеленодольская, установили мемориальную доску в память о Николае Сонине — ветеране Великой Отечественной войны, выдающемся педагоге и первом директоре этого учебного заведения, передает пресс-служба Мосгорнаследия.
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