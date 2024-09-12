Landspace успешно испытала прототип первой ступени метановой многоразовой ракеты ZhuQue-3

Прототип первой ступени метановой многоразовой ракеты ZhuQue-3 во время испытаний / © Landspace По данным издания Space News, прототип первой ступени ZhuQue-3 достиг высоты 10 002 метров, после чего совершил мягкую посадку в 3,2 километра от зоны старта.