Первый самолёт вылетел из Кемерова в курорт Минеральные Воды 14 января

Первый самолёт рейса Кемерово – Минеральные Воды вылетел утром в воскресенье 14 января.Рейс выполняет авиакомпания «Азимут» на Суперджете 100 (SSJ100) каждый вторник с перелётом через Уфу (вылет в 10:30) и каждое воскресенье через Самару (вылет в 6:00), пишет портал Ngs.