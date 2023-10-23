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В деревне Бережки Сонковского округа подключили к газу первые дома

В деревне Бережки Сонковского округа подключили к газу первые дома

В Тверской области продолжается газификация населенных пунктов. Специалисты «Газпром газораспределение Тверь» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые сети протяженностью 2,6 км в деревне Бережки Сонковского округа и подключили к газу первые домовладения.

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