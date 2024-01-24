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Новости Тамбова

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  • Сергей Б
    родителей хулиганов лишить родительских прав. малолеток поставить на учет в полициюПолиция установил...

Полиция установила личности "героев" видео об избиении подростков в центре Тамбова

Полиция установила личности "героев" видео об избиении подростков в центре Тамбова

Полиция Тамбова установила личности "героев" нашумевшего в социальных сетях видео об избиении подростков в одном из торговых центров города.

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Комментарии
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Сергей Б
родителей хулиганов лишить родительских прав. малолеток поставить на учет в полицию
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23 час.
СБ
Сергей Б
журналисты! про девочку-сиротку, которую избили дети мигрантов, всю подноготную написали, с фамилией, датой рождения и названием школы. А про этих малолеток-хулиганов ни одного слова. ОБНАРОДОВАТЬ данные этих хулиганов!!!
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23 час.
Владимир Козлов
Теперь важно чтобы они понесли заслуженное наказание, чтобы их не отмазали, как некоторых.
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22 час.

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