Полиция установила личности "героев" видео об избиении подростков в центре Тамбова

СБ

Сергей Б

журналисты! про девочку-сиротку, которую избили дети мигрантов, всю подноготную написали, с фамилией, датой рождения и названием школы. А про этих малолеток-хулиганов ни одного слова. ОБНАРОДОВАТЬ данные этих хулиганов!!!