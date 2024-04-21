День памяти жертв Холокоста Йом а-Шоа во всем мире отмечают 21 апреля 2024 года Константин Сентябрь21 апреля в мировом календаре отмечается как День памяти жертв еврейского народа, уничтоженного нацистами во время Второй мировой войны по приказу Гитлера.