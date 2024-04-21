День памяти жертв Холокоста Йом а-Шоа во всем мире отмечают 21 апреля 2024 года Константин Сентябрь21 апреля в мировом календаре отмечается как День памяти жертв еврейского народа, уничтоженного нацистами во время Второй мировой войны по приказу Гитлера.
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