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День памяти жертв Холокоста Йом а-Шоа во всем мире отмечают 21 апреля 2024 года

День памяти жертв Холокоста Йом а-Шоа во всем мире отмечают 21 апреля 2024 года

День памяти жертв Холокоста Йом а-Шоа во всем мире отмечают 21 апреля 2024 года Константин Сентябрь21 апреля в мировом календаре отмечается как День памяти жертв еврейского народа, уничтоженного нацистами во время Второй мировой войны по приказу Гитлера.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Мелочь, а как приятно!!!
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