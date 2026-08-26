Физлица укрепляют позиции на рынке годового ОСАГО

За январь-июль 2026 года на рынке годового ОСАГО зафиксирован рост доли физических лиц: по количеству заключенных договоров она увеличилась до 89,99% (против 89,77% годом ранее), а по объему страховых премий - до 85,99% (84,35% в 2025 году), следует из данных НСИС.