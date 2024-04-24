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«Известия» допустили, чем может завершиться дело заместителя Шойгу Иванова

Накануне стало известно о задержании замминистра обороны России Тимура Иванова. Вероятно, он арестован по делу о выделении земель под застройку и как-то связан с исполнением строительных контрактов, сообщают «Известия».

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