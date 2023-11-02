Маск признал, что Украина проиграет, воюя с РФ

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, назвавшего неоспоримой невозможность победы Киева в противостоянии с Россией Сакс опубликовал пост в соцсети, где назвал «моментом Кронкайта» публикацию издания Time, посвященную ситуации на Украине с откровениями ….