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Газета «Культура»

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Завершился летний сезон восьмого военно-патриотического лагеря «Страна героев»

Завершился летний сезон восьмого военно-патриотического лагеря «Страна героев»

В России завершился восьмой сезон всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев». Летом 2026 года проект Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства культуры РФ впервые принял участников в Нижегородской, Томской и Оренбургской областях, а также традиционно – в Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард».

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