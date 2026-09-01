Завершился летний сезон восьмого военно-патриотического лагеря «Страна героев»

В России завершился восьмой сезон всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев». Летом 2026 года проект Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства культуры РФ впервые принял участников в Нижегородской, Томской и Оренбургской областях, а также традиционно – в Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард».