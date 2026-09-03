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Регионы России

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Минобороны РФ сообщает о перехвате 426 украинских беспилотников за день

Минобороны РФ сообщает о перехвате 426 украинских беспилотников за день

Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8:00 до 20:00 московского времени 3 сентября.

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