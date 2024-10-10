Как живут женщины в СИЗО и колониях Приморья?

В Приморье отбывают наказание или находятся под следствием не только мужчины, но и женщины. Представительницы слабого пола оказываются на зоне по глупости, по «наркотическим» или экономическим статьям, за случайное убийство сожителя, а нередко попадаются на коррупции.
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