С 1 октября самозанятым ограничат работу с одним заказчиком на 60 часов

С 1 октября самозанятым на маркетплейсах ограничат работу с одним заказчиком до 60 часов в месяц. Изменения касаются платформ и направлены на предотвращение обхода трудовых гарантий.
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