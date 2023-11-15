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Гид по российско-итальянскому кинофестивалю RIFF

Гид по российско-итальянскому кинофестивалю RIFF

С 21 ноября по 3 декабря в Москве пройдет 10-й российско-итальянский кинофестиваль RIFF. В «КАРО 11 Октябрь» зрители смогут увидеть 20 новых фильмов из Италии разных жанров и тематик, а также посетить лекции и увидеть видеоприветствия режиссеров.

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