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62ИНФО | Новости Рязани

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Три года назад Рязани присвоили звание «Город трудовой доблести»

Три года назад Рязани присвоили звание «Город трудовой доблести»

Указ подписал Президент. Решение поддержали более 85 тысяч жителей области. В военные годы Рязань работала для фронта.

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