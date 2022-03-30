Жительницу Приморского края оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

В Уссурийске сотрудники полиции привлекли к ответственности местную жительницу, которая осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.
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