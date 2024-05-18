Абсолютный рекорд  Республики Молдова

Около 50 % слив, произведенных в Молдове в 2023 году, было экспортировано. В прошлом году средняя урожайность слив достигла 8 тонн с гектара – это самый высокий показатель за всю историю, отмечает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.