Диетолог Соломатина: в тыкве содержится большое количество клетчатки

В тыкве содержится большое количество полезных для здоровья витаминов, макро- и макроэлементов, а также клетчатки, магния и калия.
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